Aguaceros de este lunes causan daños en escuela de Heredia

Las intensas lluvias de este lunes generaron afectaciones en varios puntos del país.

Una de las más relevantes ocurrió en la Escuela de Jesús, en Santa Bárbara de Heredia, donde el cielorraso de algunos pabellones resultó dañado y varias aulas se inundaron debido al colapso del alcantarillado.

La Comisión Nacional de Emergencias también reportó anegaciones en Alajuela, específicamente en Villa Bonita, San Antonio y La Guácima, producto del desbordamiento del sistema pluvial.

Según los expertos, estos fuertes aguaceros obedecen a un periodo de transición climática que mantiene al país bajo condiciones muy húmedas e inestables, favoreciendo la presencia de lluvias principalmente en horas de la tarde.

Entre lunes y jueves se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y sectores del Caribe. Sin embargo, para la segunda mitad de la semana se prevé un cambio en las condiciones atmosféricas.

Las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones, tomando en cuenta los eventos ocurridos durante el fin de semana. Recomiendan portar protección contra la lluvia al salir de casa, evitar cruzar ríos crecidos o zonas inundadas, no transitar por puentes donde el nivel del agua esté cerca del borde y mantenerse alejados de áreas propensas a deslizamientos.