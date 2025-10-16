¿Agua contaminada en Ochomogo? Esto dice la Municipalidad

La Municipalidad de Cartago confirmó este miércoles que una escorrentía provocada por las fuertes lluvias afectó la calidad del agua en varias comunidades del cantón, incluyendo Ochomogo, Loyola y Quircot.

Según el informe técnico de los ingenieros municipales, el agua contaminada ingresó a la captación ubicada en el parque Río Loro, lo que alteró temporalmente las condiciones del suministro.

El alcalde Mario Redondo Poveda explicó que la naciente del río Loro se llenó de sedimentos, lo que impactó directamente el acueducto que abastece a las zonas mencionadas.

“El personal se hizo presente y logró solventar la afectación. Se limpiaron los sedimentos y el agua ya está saliendo cristalina en la naciente. Esperamos que se normalice el servicio de calidad”, declaró Redondo.

Además, anunció que este jueves se realizará un recorrido técnico en la naciente para identificar el origen de la escorrentía y definir medidas de canalización que eviten futuras afectaciones.

Según agregó el alcalde, actualmente, el agua en la captación muestra condiciones óptimas, pero se mantiene la vigilancia para garantizar la seguridad del suministro en las comunidades afectadas.