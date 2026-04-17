Agentes de OIJ llegan a partido de baloncesto y detienen a jugador sospechoso de homicidio

Antes de iniciar un partido, un jugador de la Liga Superior de Baloncesto, de apellido Shedden, fue detenido como sospechoso de homicidio y tentativa de homicidio.

“Los hechos investigados ocurrieron el 10 de febrero de 2025, en las cercanías de la entrada de Barranca, Puntarenas. La víctima mortal se identificó como Jairo Ibáñez Golfín; se omite el detalle de la víctima que sobrevivió, por motivos de seguridad”, indicó el Ministerio Público.

El caso es tramitado en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas y, tras la detención, ya se realizó la declaración indagatoria del sospechoso.

El Ministerio Público confirmó, además, que “la audiencia de solicitud de medidas cautelares se realizará la tarde de este sábado 18 de abril, en el Juzgado Penal de la provincia”.

Versión de la LSB

Shedden, quien juega para el equipo de Heredia de la Liga Superior de Baloncesto, fue detenido el miércoles, antes de un partido de temporada regular.

“Estamos a la expectativa de la información oficial y brindando el apoyo necesario a la familia y al equipo”, expresó Diego Pérez, comisionado de la LSB.

Pérez explicó que el día de la detención se encontraba un delegado de la Liga y que el OIJ recibió el apoyo necesario del quinteto y del basquetbolista.

“Nos mantenemos a la espera de la decisión del equipo y de que hagan una comunicación oficial”, concluyó Pérez.