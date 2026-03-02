Agente relata secuelas tras crimen de Nadia Peraza: "Vi la crueldad en su máximo esplendor"

Fabio Pérez, el agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que atendió el caso de Nadia Peraza, el día en que sus restos fueron encontrados dentro de una refrigeradora y en un cafetal en Heredia, asegura que quedó muy afectado psicológicamente.



Este lunes, el juicio que se sigue por el homicidio de la joven continuó en los Tribunales de Heredia con las declaraciones del oficial. En su intervención, manifestó que no quería declarar.

“Vi la crueldad del ser humano en su máximo esplendor; yo tengo amistades y conocidos que son carniceros y por lo menos tardan dos horas destazando un cerdo, o sea, tuvo una paciencia para dejar los huesos tan limpios, que no quedara ni carne.

“Actualmente, por recomendación de mi psicólogo, me dice que no trabaje en esa área de Inspecciones Oculares (del OIJ), ya que mi afectación a nivel psicológico es grave. Actualmente, tengo un tratamiento para la ansiedad; una vez creí que tenía un infarto y era un ataque de ansiedad”, comentó Pérez.

El brutal crimen de Peraza se le atribuye a su expareja sentimental, el sospechoso de apellido Buzano Paisano, a quien, además del femicidio, también se le imputan los delitos de estafa informática y suplantación de identidad.



Al parecer, el investigado descuartizó y desmembró a la joven; además, según la investigación judicial, se habría comido partes del cuerpo de Nadia.



En las declaraciones brindadas por el agente judicial, manifestó que la escena del crimen fue algo impactante, tanto que en la actualidad tiene problemas de sueño, en el estómago y una infinidad más.

“Por recomendación, estoy en tratamiento psiquiátrico y la verdad aquí no quería estar. Cuando voy a la carnicería, tengo que desviar la mirada a otro lado y no puedo ver el área del carnicero; me es bastante difícil por ese lado porque, a la hora de ver, se me vienen muchas imágenes. Actualmente, el cerdo no lo consumo y mi situación es bastante complicada, la verdad”, dijo Pérez.

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes.



El 17 de mayo de ese año, el OIJ localizó partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, el sospechoso habría descuartizado a la joven tras una discusión y luego ocultado los restos.



El juicio por el asesinato de Nadia inició el pasado 16 de febrero y se prevé que finalice el 17 de abril.

