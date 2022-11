Agente judicial reconoció que desayunaba con supuesto líder narco

Una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigada en el caso “Distrito”, por narcotráfico y legitimación de capitales, reconoció a la fiscalía que desayunaba con el supuesto líder de una organización criminal.



Reyhan Fraile Pérez es uno de los supuestos líderes de una organización narcotraficante y de legitimación de capitales, Su paradero sigue siendo un misterio para las autoridades.

Según el expediente del caso “Distrito”, habría reclutado a dos funcionarios judiciales que también son investigados en la misma causa.

Se trata de un técnico judicial del tribunal contencioso administrativo y de su novia, una agente del OIJ.

En su declaración indagatoria, la agente judicial dijo lo siguiente sobre su relación con el supuesto líder narco:

"Rechazo los cargos, conocí a Poll (técnico judicial) hace dos años y comencé a tener una relación sentimental con él, Poll trabaja como técnico en el Poder Judicial, cuando lo conocí me dijo que tenía un trabajo extra en un gimnasio, ya que tiene un título de entrenador personal.

“Yo no tengo ninguna comunicación con ese señor, solo cuando Poll trabajó en el gimnasio y me lo presentó una vez, cuando fuimos a un restaurante con la novia y me lo presentó como amigo de toda la vida. Sobre la legitimación únicamente lo que he tenido es una motocicleta a mi nombre y un vehículo que adquirí con un préstamo del Banco Popular y lo vendí y la motocicleta la tengo desde que entré al poder judicial".