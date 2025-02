Agente de ventas desapareció en Heredia: “El teléfono timbraba, pero nadie contestó”

La Delegación Regional de Heredia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 (ver fotografías adjuntas).

Ambos fueron vistos por última vez el 6 de febrero de 2025 en San Isidro de Heredia, y reportados como desaparecidos el 8 de febrero.



Valeria Sánchez, esposa de Carlos Alberto, conversó con Teletica.com y detalló la cronología de los hechos que han generado angustia entre sus familiares y amigos.



“El pasado jueves 6 de febrero, él salió conmigo al mediodía a dejar a nuestra hija al kínder, luego me llevó a casa y me dijo que ya se iba a trabajar. Estuvimos en contacto por mensajes hasta las 3 p. m., pero a las 5 p. m. ya no me respondió. A las 8 p. m. fue la última vez que tuvo acceso a su teléfono”, contó Sánchez.