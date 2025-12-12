Agente de OIJ hiere a sospechoso de intentar asaltarlo en Desamparados

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hirió a un sujeto que, en apariencia, intentó asaltarlo (vea video adjunto de Telenoticias).

Los hechos se dieron a eso de las 5:19 p. m. del jueves en La Guaria de San Rafael Arriba de Desamparados, cuando el oficial viajaba en su motocicleta, mientras disfrutaba de su día libre.

Después de que se percatara de que era seguido por dos individuos, el uniformado entró al callejón conocido como "La Vuelta a la Manzana". Es en ese momento que los hombres lo abordan e intentan despojarlo de la moto y sus pertenencias.

Sin embargo, para sorpresa de estos, el objetivo del asalto sacó su arma de reglamento y abrió fuego contra quienes —presuntamente— pretendían despojarlo de sus bienes. Tras el tiroteo, uno de los supuestos ladrones resultó herido, mientras que el otro huyó.

"En el momento en que yo estaba dentro del patio, escuché dos disparos. En eso me dice mi esposo que eran bombetas, yo le dije que eran disparos. En lo que escuchamos eso nos vinimos y miramos que estaba el muchacho tirado en el suelo, el muchacho de la moto agarraba al muchacho y lo socolloneaba (sic.), eso sí lo vi yo. "Pero en eso vi al muchacho con el revólver en la mano y pensé que lo mató, pero parece que le dio en las piernas", explicó Lidieth Hernández, una vecina del lugar.

En cambio, Eduardo Martínez relató: "Yo estaba en mi cuarto viendo televisión cuando yo escuché los impactos de bala. Me asomé por una puerta y vi al oficial con la pistola en la mano y el hombre tirado en el suelo. Me salí, tomé una foto y toda la cosa. Él llamó a la Policía. Vino tamaño montón de oficiales, como siete u ocho motos, patrullas, ambulancia y esas perraras, que llama uno. Duraron como cinco horas mientras recogían los casquillos y toda esa cosa. "Él sacó el carné y todo, con la pistola en mano. La Policía le revisó los papeles y todo, porque puede ser que no sea. Él se fue con la Policía como a las 6 o 7 (p. m.). Quería robarle la moto, pero no se imaginaron que él era oficial. Esa fue la embarcada que se pegaron".

A partir de las circunstancias que mediaron en el hecho, el abogado penalista César Torres recordó que la legítima defensa solamente aplica cuando se busca repeler una agresión, no si se trata de una venganza o vendetta.

Debe entonces establecerse cuál fue el mecanismo de respuesta y la idoneidad del mismo.

"En este caso, por lo menos de manera preliminar, sin entrar a hacer un análisis de fondo, que le corresponde a las autoridades, el oficial es abordado por dos personas que quieren asaltarlo y, es en ese momento, donde utiliza su arma de fuego de reglamento para impedir el asalto. Por lo tanto, entraría por lo menos de manera preliminar, en un estado justificante, y con esto se podría justificarse la conducta como correcta por parte del oficial", señaló el jurista.



Sin embargo, serán el Ministerio Público el que deba hacer esa valoración mediante la pesquisa que llevará a cabo junto a la Policía Judicial.

La identidad del oficial no trascendió al cierre de esta publicación.