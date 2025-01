Aficionado golpeado en la final ya está en la casa, pero “se marea y no recuerda muchas cosas”

Steven Godoy, de 36 años, aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), fue dado de alta del Hospital México hace cinco días, después de sufrir una agresión al término de la Gran Final entre LDA y el Club Sport Herediano el 27 de diciembre de 2024.



Aunque ya está en casa, las secuelas del ataque son evidentes y preocupantes, según relató su madre, María Edid Porras, a Teletica.com.

“Mi hijo ya está en la casa, pero es un proceso muy intenso y largo. Él no coordina al hablar, camina lento porque si se endereza rápido se marea y se descompone. No recuerda mucho y se enoja porque no puede recordar. A veces se acuerda, pero otras no, es algo complicado”, dijo Porras.