Afectada por incendio: “¡Salgan, salgan, porque la casa primera se está quemando!”

“La señora de la primera casita salió para auxiliarla, descalza, yo le di un vasito de agua, se sentó un rato en mi casa, pero después me atacaron los nervios cuando vi que las llamas venían para acá, mi esposo estaba tratando de apagar el fuego con una manguera, según él, pero no se podía sostener esas llamas, entonces mi hijo gritaba que papi estaba adentro y que no quería salir”, agregó la mujer.