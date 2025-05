Afectada por incendio “Me entró una llamada de mi hermana y me dice: ‘¡Se está quemando la casa!’”

Un voraz incendio arrasó con tres viviendas en San José de la Montaña, Heredia, este jueves, dejando a varias familias en la calle.

Las intensas llamas comenzaron a salir de una de las casas alrededor de la 1 p. m., cuando los vecinos alertaron a uno de los residentes sobre la gravedad de la emergencia. En cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo un total de 240 metros cuadrados y dejando a tres familias sin pertenencias.

Minutos después, el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con tres unidades y logró controlar el incendio una hora más tarde.

Las autoridades aún desconocen el origen del fuego y qué pudo haberlo provocado. Sin embargo, los bomberos presumen que inició en la casa ubicada al final del terreno, de 5.240 metros cuadrados, antes de extenderse a las demás viviendas.

Afortunadamente, en las dos primeras casas afectadas no había nadie dentro, pero el humo alcanzó la tercera vivienda, obligando a sus ocupantes a sacar rápidamente sus pertenencias.

"Yo estaba en mi trabajo, pero como empezaron a subir los bomberos me asusté y mi compañera de trabajo vio que era cerca de mi casa. Me entró una llamada de mi hermana y me dice: ‘¡Se está quemando la casa!’. Perdí el control en el momento", relató Katherine Solórzano, una de las vecinas afectadas.

Vecinos y bomberos intentaron ayudar subiendo a los techos y lanzando agua sobre las casas en llamas, pero el fuego ya había consumido por completo las estructuras.

Familias sin hogar

El incendio dejó a tres familias sin un lugar donde vivir, ya que, según los bomberos, las estructuras quedaron inhabitables y deberán ser demolidas.

Además de perder sus hogares, los afectados perdieron artículos personales, ropa, muebles, electrodomésticos y otras pertenencias esenciales.

Si desea ayudar a estas familias, puede hacerlo a través de SINPE Móvil en los siguientes números:



📱 8744-9574 a nombre de Katherine Solórzano



📱 6314-3322 a nombre de Alejandra Pérez

"Yo soy madre sola, no es nada fácil, con ellas dos, el colegio y la escuela. Entonces, la verdad, lo que su corazón les diga, porque quedé sin nada, solo con el uniforme del trabajo que ando puesto", agregó Solórzano.

El Cuerpo de Bomberos contabiliza 431 incendios estructurales en lo que va del año.