Afectada en Monteverde: “Las ramas del árbol me cayeron en la espalda y me tiré para salvarme”

Más de 40 derrumbes, viviendas con daños totales y vecinos que perdieron todos sus bienes figuran entre los daños provocados por la lluvia en Monteverde (ver video adjunto de Telenoticias).

La casa de una pareja de adultos mayores tuvo daños totales como consecuencia de los fuertes aguaceros de las últimas horas.

La vivienda se ubica en el sitio conocido como La Antigua Cascada. Los afectados atendían a unos turistas cuando bajó una cabeza de agua que los atrapó en el inmueble.

La Antigua Cascada fue el sitio más dañado por efecto de las lluvias.

En ese sitio, donde ahora hay troncos y piedras, antes había un puente peatonal del cual ahora solo quedan los pedestales.

Cerca de ahí, en Cerro Plano, un árbol cayó sobre varias casas y una mujer tuvo como única vía de escape el techo de una casa vecina.

“El árbol cayó primer en la casa de la vecina, luego vino el otro estruendo, salí corriendo y las ramas del árbol me tocaron la espalda, me golpeé la pierna donde me tiré para salvarme”, relató Yamileth Suárez, dueña de casa dañada.