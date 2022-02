Adultos mayores lo perdieron todo en incendio estructural

Un incendio consumió por completo la casa en la que vivían dos adultos mayores de 75 y 85 años y otro apartamento en el que habitaban cinco personas en el Valle de La Estrella en Limón.



Las llamas avanzaron rápidamente, el fuego consumió por completo dos viviendas.

En una de ellas vivía doña Teresa López Hernández de 85 años y don José Jiménez Gómez de 75 años.

“Necesitamos la ayuda de todos, este fracaso no me ha pasado, verdaderamente no puedo despertar de esto, necesitamos la ayuda del que quiera poner el granito de arena Dios los va a bendecir”, relató José Jiménez.

De la casa de 60 metros cuadrados no se pudo salvar nada.

Otra estructura aledaña también se quemó por completo. Ahí vivía una pareja y otra madre con un menor de 6 años.

Ellos lo perdieron todo. El departamento medía 30 metros cuadrados.

"Mis padres perdieron su casita por motivo de un circuito que se produjo dentro de la casa, todo quedó hecho cenizas, los vecinos no nos han abandonado gracias a Cristo Jesús", contó Oldemar Jiménez.

Los adultos mayores y las otras personas, incluyendo al menor de edad, requieren ayuda con urgencia para lograr construir nuevamente sus hogares.

Ellos le piden apoyo a todo el país.

Los donativos se pueden realizar mediante Sinpe móvil al 8337-1756 a nombre de Maria Judith Jiménez López, hija de los adultos mayores.

De momentos estos ciudadanos que lo perdieron todo están viviendo con unos familiares.