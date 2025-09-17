Adulto mayor tras derrumbe: “Escuché un golpe durísimo y cuando vi era una cascada de agua”

Don Guillermo Hernández, adulto mayor vecino de Linda Vista de Cartago, vivió una experiencia estremecedora tras el derrumbe que afectó su vivienda este lunes. El hombre se encontraba dentro de la casa junto a su hermano cuando, de forma repentina, una fuerte corriente de agua provocó el colapso de la estructura.

“Nada más se escuchó un golpe durísimo y cuando vi era una cascada de agua lo que bajaba. Si no me quito, me agarra. Mi hermano estaba metido en el cuartillo, yo no sé cómo salió. Se jodieron todas las cosas eléctricas, todo lo mojó”, relató Hernández, aún conmovido por lo ocurrido.

Medidas de emergencia en la zona

Este martes, autoridades municipales realizaron una inspección en el área afectada y anunciaron la colocación de cunetas y mallas de contención para evitar que la vía colapse. Además, se entregarán víveres y colchonetas a las familias damnificadas como medida temporal.

Vecinos del sector también reportaron la muerte de varios animales que quedaron enterrados tras el deslizamiento, lo que ha generado preocupación por el impacto ambiental y emocional en la comunidad.

El caso de Don Guillermo se suma a una serie de emergencias provocadas por las fuertes lluvias en Cartago, donde se han registrado múltiples derrumbes y evacuaciones en los últimos días.