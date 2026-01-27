Adulto mayor sufre quemaduras tras incendio que consumió casa en Siquirres

Durante la mañana de este martes, el Cuerpo de Bomberos atendió tres incendios en estructuras en Limón, Heredia y Alajuela, dejando como resultado, en uno de ellos, a un adulto mayor con quemaduras.

El primer incidente ocurrió a las 09:45 a. m. en Ojo de Agua de Siquirres, donde una estructura de 42 metros cuadrados resultó afectada en su totalidad por las llamas.

"En el lugar, y en coordinación con personal de la Cruz Roja, se brindó atención a un adulto mayor que presentó quemaduras. La emergencia fue atendida por dos unidades extintoras de la Estación de Bomberos de Siquirres", señaló la institución.

La segunda emergencia se registró a las 10:18 a. m. en Belén de Heredia, específicamente en barrio La Amistad, detrás de la empresa Panasonic. En este caso, se controló un principio de incendio dentro de una estructura de 80 metros cuadrados, mediante la intervención de dos unidades extintoras.



El tercer evento fue reportado en el barrio San Martín, en Ciudad Quesada de Alajuela, donde dos estructuras resultaron afectadas por el fuego.

"Esta emergencia está siendo atendida (a esta hora 11:48 p. m.) por personal de las estaciones de Ciudad Quesada y Aguas Zarcas, con el apoyo de dos unidades extintoras y una unidad de ataque rápido", indicó Bomberos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron los incendios.