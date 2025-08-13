Adulto mayor que denunció agresión de policías municipales: “Nunca me habían tratado así”

Roberto López, un vendedor ambulante con discapacidad visual, denunció haber sido víctima de abuso de autoridad por parte de oficiales de la Policía Municipal de Flores, en Heredia. El incidente quedó registrado en video, donde se observa cómo dos oficiales lo someten con fuerza en plena vía pública.

López, quien lleva cuatro años vendiendo verduras en la zona, asegura que nunca antes había sido tratado con violencia por las autoridades.

“Siempre me han abordado, pero nunca violentamente, siempre me explican, me hablan con cariño y educación para yo movilizarme, porque son autoridades, ellos me dan una explicación, pienso ir y sería para mí un honor conocer al alcalde, presentarle otro proyecto personal, para mí trabajar en Costa Rica es un gran privilegio, tengo 22 años de estar acá, por la amabilidad de todas las personas”, contó el verdulero.

El hecho ha generado indignación entre vecinos de San Joaquín de Flores, quienes consideran que los oficiales actuaron de forma desproporcionada.

“Es un señor muy buena gente y todo, tiene bastante de trabajar acá, estamos sorprendidos del abuso de autoridad, es un señor mayor que casi no ve, no tenía que ser así, todo el pueblo está indignado con esto”, agregó Elbert Ramírez, vecino.

Por su parte, el alcalde de Flores, Eder Ramírez, confirmó a Telenoticias que los mismos funcionarios involucrados acudieron al Ministerio Público para interponer una denuncia sobre el caso.

“He solicitado una investigación preliminar para dilucidar si existen elementos de mérito suficientes para la apertura de un procedimiento administrativo o no. Una vez que eso se determine, se tomará la decisión de si es necesario abrir un procedimiento. Si se determina que hubo abuso de autoridad, entonces caerá todo el peso de la ley”, explicó.

El alcalde también instó al comerciante a acercarse a la Municipalidad para colaborar con el proceso de investigación interna.