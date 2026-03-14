Adulto mayor que acompañaba a menor fallecida era su abuelo

El adulto mayor que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido la mañana de este sábado frente al cementerio de San Ramón, en Alajuela, era el abuelo de la niña que falleció en la escena.

La información fue confirmada a Telenoticias por Allan Cerdas, vecino de la comunidad y médico que conocía al hombre afectado. Según relató, la menor viajaba junto a su abuelo al momento del hecho. El adulto fue trasladado en condición crítica al hospital de San Ramón, con lesiones de consideración, principalmente en uno de sus brazos.

Cerdas identificó al adulto mayor como Leo Ramírez y afirmó que es una persona muy conocida y querida por parte de la comunidad en San Ramón. (Ver entrevista completa en el video adjunto)

A su criterio, en sectores como esa vía, donde transita con frecuencia transporte pesado, hace falta mayor conciencia de conductores y peatones para evitar tragedias.

De acuerdo con el reporte inicial de la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio ubicaron dos camiones involucrados en el accidente. El choque entre ambos vehículos, en apariencia, derivó en un atropello. En el lugar, los socorristas encontraron al adulto prensado bajo uno de los vehículos, mientras que la niña ya no presentaba signos vitales.

Los cuerpos de socorro estiman que la edad de la menor ronda entre los tres y cuatro años, pero será la policía judicial quien determine con exactitud el dato oficial.

Bomberos indicó que una unidad que pasaba por la zona observó el incidente y brindó la primera atención, mientras se solicitaba apoyo adicional. En total, a la escena se desplazaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos y tres de Cruz Roja.

Por ahora, las causas exactas del hecho no están claras y serán determinadas por la investigación judicial. El cuerpo de la menor será remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.