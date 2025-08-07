Adulto mayor muere y joven resulta herido en ataque a balazos en Barrio Luján

Un adulto mayor de 73 años, identificado con el apellido Pérez, murió la madrugada de este miércoles tras ser atacado a balazos en Barrio Luján, San José. En el mismo incidente, otro sujeto de apellido Brenes, de 31 años, resultó herido.



Según informó la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió a eso de las 2:20 a.m., cuando, en apariencia, dos hombres que se desplazaban en una bicimoto llegaron hasta la vivienda de las víctimas.

“Cuando las víctimas salen”, detalló el reporte preliminar, se produjo el ataque con arma de fuego. Brenes recibió un impacto de bala en el glúteo y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde permanece bajo observación médica.



El caso quedó en manos del OIJ, que abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen. El cuerpo del fallecido será remitido a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia.





