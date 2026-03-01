Adulto mayor muere tras choque múltiple en Guanacaste

Un hombre de 76 años murió la mañana de este domingo tras una colisión múltiple ocurrida en el sector de Palmira de Cañas, en Guanacaste, informó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado a las 5:25 a.m. y, de acuerdo con el informe preliminar, en el accidente estuvieron involucrados varios vehículos livianos y una motocicleta.

En total, 11 personas fueron valoradas en la escena por los cuerpos de emergencia. Un adulto mayor, de 76 años, fue declarado sin signos vitales en el lugar. Además, cuatro pacientes fueron trasladados en condición urgente al CAIS de Cañas para recibir atención médica.

Otras seis personas rehusaron el traslado luego de ser evaluadas por los cruzrojistas.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó cinco Unidades de Soporte Básico y un vehículo operativo. Las circunstancias que mediaron en el choque no fueron detalladas de inmediato.