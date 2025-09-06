Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Santa Ana: sufrió más de 100 picaduras

Un adulto mayor de 75 años de edad, quien junto a otras cinco personas cortaba ramas y maleza detrás de una casa, murió la mañana de este sábado, luego de un ataque de abejas.

El hecho se dio a eso de las 10:00 a. m. en Salitral de Santa Ana, reportó el coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense (CRC), Alejandro Molina.

Inicialmente, ese equipo de rescate recibió una alerta sobre tres personas con picaduras, por lo que se desplazaron tres unidades de soporte avanzado y una básica hasta el lugar (vea video adjunto de Telenoticias).

Producto del ataque, el adulto mayor sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras avanzadas que se le efectuaron, no lograron reanimarlo y finalmente falleció.

"La edad de él, los antecedentes del paciente e, inclusive, la cantidad de picaduras que presentaba", mencionó el vocero de la Cruz Roja, Maykel Mora, al ser consultado sobre los factores que pudieron haber influido en el deceso.



Por su parte, el vocero del Cuerpo de Bomberos, Jimmy Umanzor, precisó que la víctima mortal presentaba más de 100 picaduras.

Una mujer de 41 años, por su parte, sobrevivió y alcanzó a ser trasladada en estado crítico al Hospital San Juan de Dios, en San José, por reacción anafiláctica.

Los otros cuatro pacientes, de los que no se dieron detalles, se encontraban estables a la llegada de la Cruz Roja