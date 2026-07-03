Adulto mayor muere en incendio en San Rafael de Heredia

El Cuerpo de Bomberos encontró sin vida a un adulto mayor dentro de una casa afectada por un incendio en San Rafael de Heredia.

La emergencia ocurrió en la comunidad de San Josecito, en Bajo Los Molinos.

Según los datos oficiales, se trató de una casa de 180 m² con daños por fuego en un 50%.

“Al llegar la primera unidad, encuentra una estructura con problemas de fuego, se hace una incursión hacia la propiedad para buscar alguna víctima y encontramos un masculino de 78 años de edad dentro de la estructura fallecido, se termina de controlar la escena y se da parte a las autoridades correspondientes”, explicó Mauricio Montero, jefe de batallón.

En lo que va del año, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 548 incendios estructurales.

De acuerdo con la institución, ocho personas han perdido la vida en incendios durante este 2026.