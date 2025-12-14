Adulto mayor muere atropellado por patrulla en Los Chiles

Un adulto mayor murió la madrugada de este domingo tras ser atropellado por una patrulla policial en Los Chiles, Alajuela, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con la información preliminar, el fallecido fue identificado como un hombre de 80 años de apellido Vivas.

"El hecho ocurrió a las 12:20 a.m. en la comunidad de El Parque, frente a la escuela, en vía pública. Al parecer, los oficiales de la Fuerza Pública se desplazaban por el lugar para atender un incidente cuando el adulto mayor intentó cruzar la calle sin percatarse del paso de la unidad policial, siendo impactado por la patrulla", indicó la Policía Judicial.

El hombre murió en el sitio producto del atropello.

A los oficiales involucrados se les practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

