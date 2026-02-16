Adulto mayor muere atropellado en Santo Domingo; dos hombres más fallecen tras choques

Los incidentes en carretera cobraron tres vidas en cuestión de siete horas entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes (vea video adjunto de Telenoticias).

Una de ellas correspondía a la de un adulto mayor de 86 años de edad, quien fue atropellado cuando intentaba cruzar la concurrida Ruta 5, que conecta a Santo Domingo con Tibás.

El ciudadano de oro fue impactado por un vehículo liviano y sufrió heridas que acabaron con su vida en el sitio, de acuerdo con la Cruz Roja Costarricense (CRC).

La situación reavivó el debate entre los vecinos sobre la necesidad de que se instale un puente peatonal en la zona, por la cual —aunque es bastante común— no se permite cruzar.

Ese evento se registró a las 6:09 p. m. y, unos cinco minutos después, se dio una colisión entre una motocicleta y un carro liviano, en la que murió otro hombre de 40 años.

Otro sujeto tuvo que ser trasladado en condición grave al Hospital Carlos Luis Valverde.

A eso de la 1:00 a. m., los cuerpos de rescate atendieron un accidente en San Carlos que involucró a un bus y un carro.

En la escena se dio respuesta a tres pacientes. Uno falleció en el sitio, uno más fue atendido grave y el otro estable.