Adulto mayor de 74 años es la víctima de mortal ataque a balazos en puente del Saprissa

Un adulto mayor de 74 años, identificado con el apellido Azofeifa, es la víctima de un ataque a tiros en el puente Ricardo Saprissa.

Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su informe preliminar del hecho ocurrido la tarde del martes.

La balacera tuvo lugar en la Ruta 32, a la altura de Santo Tomás de Santo Domingo, en el sentido San José-Guápiles.



Según la Policía Judicial, a eso de las 5:30 p. m. testigos alertaron sobre un vehículo detenido en el lugar con una persona fallecida en su interior.

El reporte apunta que dos sujetos que se desplazaban en motocicleta interceptaron el automóvil en el que viajaba Azofeifa y le dispararon en al menos cinco ocasiones.

De acuerdo con versiones iniciales, los atacantes se aproximaron por el lado del conductor y abrieron fuego.

El hombre se desplazaba en un carro marca BMW negro.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recabaron indicios balísticos en la escena, los cuales serán analizados como parte de las pesquisas para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

El cuerpo del hombre, por su parte, fue trasladado a la Sección de Patología Forense, en Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva.

