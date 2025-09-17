Adulto mayor de 73 años resulta herido tras ataque del perro de la familia en Escazú

Este martes por la tarde, un adulto mayor de 73 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios luego de sufrir un ataque por parte del perro de la familia, dentro de su casa en Bello Horizonte de Escazú.

El hombre sufrió múltiples heridas en ambos brazos, producto de las mordeduras del animal. Personal de la Policía Municipal de Escazú, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja atendieron la emergencia.

El perro, que forma parte del núcleo familiar, quedó bajo custodia del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), entidad que abrirá una investigación para determinar las causas del ataque.