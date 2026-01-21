Adulto mayor arrestado por grave caso de maltrato animal contra un perro en Sarapiquí

Un hombre de 75 años fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí como sospechoso de un presunto caso de crueldad contra animales ocurrido en la zona de Horquetas.



La detención se realizó este martes a las 4:50 p.m. en vía pública, en el sector de Cuatro Esquinas, donde los agentes aprehendieron al sujeto de apellido Garita, quien figura como sospechoso en una causa relacionada con el aparente delito de maltrato animal.

"De acuerdo con información preliminar, los hechos se habrían registrado el lunes 12 de enero de 2026, cuando varios vecinos observaron al hombre desplazándose en una motocicleta a la cual presuntamente llevaba amarrado a un perro", dijo la Policía Judicial.

Tras la alerta de los vecinos, se interpuso la denuncia correspondiente y los agentes judiciales iniciaron la investigación, logrando determinar la posible participación del sospechoso en los hechos denunciados. Como resultado de las diligencias, se procedió con su detención.



Además, en un video que circula en redes sociales se observa al sospechoso arrastrando al canino con un mecate. En las imágenes también se aprecia que, al ser interceptado por vecinos del lugar, el animal presentaba las patas ensangrentadas, situación ante la cual le solicitaron al hombre que detuviera su accionar.



El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica.



​