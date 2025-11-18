Adulto mayor aparece ahogado y en estado de descomposición dentro de poza en San Carlos

Un adulto mayor apareció ahogado y en estado de descomposición dentro de una poza en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela, la mañana de este martes.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, el hallazgo se dio a las 7:40 a. m. en el sector de Garabito.

“Un hombre acudió a solicitar ayuda a un vecino, indicando que había encontrado un cuerpo en una poza del antiguo Centro de Restauración.

“Al llegar al lugar, se localiza a un masculino boca abajo dentro del agua, en una pileta de aproximadamente un metro de profundidad, cerca de la orilla. La persona se encuentra en estado de descomposición”, indicó la benemérita institución.

Oficiales de la Fuerza Pública quedaron a cargo de la escena a la espera de los agentes judiciales para las pesquisas correspondientes y levantamiento del cuerpo.



Al parecer, el hombre, de 68 años, vivía solo y fue encontrado cerca de su casa.



El caso se mantiene en investigación.

