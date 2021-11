Adulta mayor y su familia fueron los afectados tras incendio que consumió dos casas

Una adulta mayor, sus tres hijos y un nieto lo perdieron todo tras un incendio que consumió su casa y la de una vecina en Barrio México.



El incendio ocurrió a eso de las 10:40 de la mañana del viernes, diagonal a la terminal de buses.

De acuerdo con testigos y una de las personas afectadas, el fuego inició en el patio de esta casa y muy rápido se extendió hacia otras viviendas colindantes.

Este inmueble se quemó por completo y dentro de él estaba doña teresa solano, una adulta mayor de 72 años quien gracias a la ayuda de sus vecinos salió a tiempo.

Lea también Sucesos Bomberos atienden incendio de dos casas en San José

“Donde yo fui a la cocina vi un poco de humo, entonces yo le dije a mi hijo, vaya toque a la par, pero no salió nadie, en eso me desesperé, no me tomé las pastillas de la presión ni nada”, contó Teresa Solano, adulta mayor afectada.

Doña Teresa cuenta que esa fue su casa durante sus 72 años de vida y ahora desconoce cómo podrá reponerse de la pérdida.

El cuerpo de bomberos reportó que las llamas afectaron un área aproximada a los 250 metros cuadrados.

“En este caso el tipo de materiales favoreció la propagación, barrio Claret es uno de los barrios más viejos de la capital, estimamos que duró 5 minutos en propagarse”, contó Luis Salas”, explicó Luis Salas del Cuerpo de Bomberos.

El experto pide precaución al acercarse la época en que se instalan luces y adornos navideños que recargan las instalaciones eléctricas, lo que suele provocar cortos circuitos.

El cuerpo de bomberos reporta que, a la fecha, han atendido más de 800 incendios en estructuras.

Número para ayuda a familias afectadas: 6451-0505.