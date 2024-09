Adulta mayor tras ruptura de tubo madre: “Me aferré a la cama para no morir ahogada”

La adulta mayor, cuya vivienda fue destruida tras la ruptura de un tubo madre, cuenta que se aferró a una cama para no morir ahogada en Quircot de Cartago.



Pasadas las 4 de la mañana del domingo, don Jesús Calvo y su esposa Florencia Céspedes dormían en el cuarto cuando un estruendo los despertó.

La mujer de 73 años pensó que lanzaban piedras a su casa, pero cuando su marido abrió la puerta de la habitación la sorpresa fue mayúscula.

“Donde él abrió la puerta el agua se metió y comenzó la cama mía a subir y subir, él me decía que nos íbamos a ahogar, no podía abrir la puerta, la chiquita me llamaba, yo qué podía hacer, pero yo no me bajaba de la cama, me aferré a la cama para no morir ahogada”, contó Florencia Céspedes, afectada.