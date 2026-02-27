Adulta mayor muere y hombre está grave tras caer a guindo en Paso Ancho

Una adulta mayor murió y un hombre de unos 80 años fue rescatado en condición grave tras caer a un guindo en Paso Ancho, San José.

La emergencia ocurrió este viernes, minutos antes del mediodía (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el primer reporte de la benemérita institución, el vehículo se precipitó por varios metros y quedó en el cauce del río. Al llegar, los paramédicos verificaron la presencia de dos personas.

"Se confirma que se traslada a un hombre adulto mayor, aproximadamente de 80 años, en condición crítica. Además, se aborda una mujer adulta mayor, sin signos vitales, dentro del vehículo", detalló la Cruz Roja en un comunicado.



Al sitio del accidente se movilizaron ambulancias básicas, avanzadas y de rescate, así como unidades del Cuerpo de Bomberos.

Las víctimas no han sido identificadas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial también se trasladaron a la escena para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas respectivas.