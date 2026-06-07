Adulta mayor muere tras ser atropellada en Pérez Zeledón

Un lamentable accidente de tránsito se registró este domingo en las cercanías del Ebais de San Andrés, San Isidro de Pérez Zeledón.

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, una mujer adulta mayor se disponía a cruzar la calle, cuando, por razones que se investigan, el conductor de un carro perdió el control e impactó a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

La mujer fue identificada de apellido Meza, de 65 años.

Cabe indicar que la Policía de Tránsito le realizó la prueba de alcoholemia al chofer del carro, de 29 años, y esta resultó positiva, por lo que quedó detenido y fue presentado al Ministerio Público.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargó de la recolección de pruebas y del levantamiento del cuerpo para las investigaciones correspondientes.