Adulta mayor muere atropellada en Guadalupe

Una mujer de 69 años murió la noche del viernes tras ser atropellada en el sector de Guadalupe, en un accidente de tránsito que también dejó a un menor de 8 años herido.



Así lo confirmó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según reportes policiales, los agentes recibieron la notificación alrededor de las 11:00 p. m. La víctima, identificada con el apellido Barquero, transitaba por la vía pública acompañada del menor cuando, por razones que aún se desconocen, fueron impactados por un hombre que se desplazaba en motocicleta.



Tras el accidente, ambos fueron trasladados a distintos centros médicos. El menor permanece bajo atención en el Hospital Nacional de Niños, mientras que la adulta fue llevada inicialmente al Hospital Calderón Guardia, donde falleció.



Los agentes judiciales realizaron la inspección del sitio y procedieron al levantamiento del cuerpo de la víctima, que será remitido a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Las autoridades indicaron que la investigación del caso continúa abierta para determinar las causas exactas del accidente.







