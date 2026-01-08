“Adolescentes del terror” cobraban ‘multas’ y disparaban a vecinos por hablar con rivales

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres realizaron, la mañana de este jueves, dos allanamientos en el sector de Betania, donde se detuvo a dos hombres menores de edad, de 16 y 17 años.



Ambos son investigados como sospechosos de amenazas, tentativa de homicidio, y se les vincula con dos hechos ocurridos el 6 y 15 de noviembre de 2025.



De acuerdo con el OIJ, la investigación inició tras determinarse que, al parecer, los menores habían amenazado y extorsionado a las víctimas, a quienes aparentemente le exigieron el pago de dinero por mantener comunicación con personas vinculadas a grupos rivales de la zona.



El subdirector general interino de la Policía Judicial, Vladimir Muñoz, señaló que las pesquisas permitieron a los agentes establecer la presunta actividad ilícita atribuida a los sospechosos.

“Este caso es muy particular porque los menores de edad abordaban a vecinos de la misma localidad donde ellos vivían y quienes eran también menores, y les hacían reclamos por tener relaciones o algún tipo de intercambio con personas relacionadas con grupos rivales de la zona.

“Lo poco usual era que ellos, además, les cobraban un dinero y les ponían un tipo de multa por mantener contacto; pero también cuando no querían pagar, los agredían, e incluso llegando a dispararles a ellos en una clara tentativa de homicidio”, comentó Muñoz.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinarán las diligencias judiciales correspondientes.

