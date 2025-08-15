Adolescente que murió a tiros frente a escuela en Alajuelita intentó huir de sus asesinos

El adolescente que murió de varios disparos la tarde del jueves frente a la Escuela Ciudadelas Unidas, en Alajuelita, intentó escapar de sus asesinos.

Así se desprende de versiones dadas por testigos a la Policía Municipal de Alajuelita, reveló este viernes su director, Johan Abarca, en entrevista con Telenoticias (vea video adjunto).

Preliminarmente, se cree que el joven venía de Hatillo de San José, pasó por ﻿un puente peatonal o un ducto﻿ situado sobre una quebrada y llegó a Mandilandia de Alajuelita.

Una vez en el segundo de los cantones, el menor de edad subió aproximadamente 300 metros de gradas, hasta llegar a las inmediaciones del centro educativo, donde finalmente fue interceptado y ajusticiado.

"Lo que ocurre, y dicen los vecinos testigos, es que la persona venía huyendo por el sector de Mandilandia que es un tubo que conecta la parte del puente o el acceso de Tiribí, con respecto a los Hatillos. En esta zona también hemos tenido algunos dolores de cabeza porque se dan algunos hechos delictivos como asaltos, hurtos, y ya sea que los vecinos de Alajuelita cometen el hecho y se pasan Hatillo, o viceversa, viene gente de otros sectores, comete el delito y es fácil escapar por ahí. "Policialmente, es un poco difícil el acceso porque hay que pasar la parte del asentamiento informal, llegar a ese sector y trasladarse", explicó Abarca.

De momento se desconocen el móvil del crimen y el Organismo de Invesigación Judicial (OIJ) recaba pruebas para intentar determinarlo, así como para dar con los responsables del hecho.

Sin embargo, el sitio en el que se dio el homicidio es actualmente disputado por las organizaciones narco conocidas como "Los Lara" y "Los Myrie".