Adolescente es rescatado en condición crítica tras caer en pozo de cinco metros en Atenas

Un adolescente de 17 años fue rescatado la mañana de este domingo luego de caer en un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, en San Isidro de Atenas, Alajuela.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 8:10 a.m., lo que motivó el despacho de unidades de soporte básico y avanzado, así como personal especializado en rescate vertical. En el sitio fue necesario el uso de equipo especializado para la estabilización y posterior extracción del menor.



Alejandro Molina, vocero de la Cruz Roja, indicó que una vez rescatado, el joven presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael para su atención médica.



Hasta el momento se desconoce las circunstancias del hecho.

