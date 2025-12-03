Adolescente es asesinado tras balacera en Cartago

Una balacera dejó como saldo a un menor de 16 años fallecido en Oreamuno de Cartago. El ataque se registró la noche de este martes en la comunidad de Vista Hermosa de San Rafael.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, al llegar al sitio localizaron al joven con varios impactos de bala, quien fue declarado sin vida en el lugar.

Además, un segundo muchacho resultó herido y fue trasladado al Hospital Max Peralta de Cartago en condición delicada.

De manera extraoficial trascendió que las víctimas serían dos hermanos conocidos en la zona.

La Fuerza Pública mantiene un operativo para dar con los atacantes, quienes, al parecer, huyeron en un vehículo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de la respectiva investigación.