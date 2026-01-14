Adolescente de 16 años sigue desaparecida ocho días después de accidente en Osa

A ocho días del accidente ocurrido durante un paseo familiar en Osa, Puntarenas, varios vecinos continúan la búsqueda de Ashley Rojas.

La menor de 16 años permanece desaparecida desde el pasado martes 6 de enero.



Las labores de localización se han concentrado principalmente en el sector de Los Mogos, en Piedras Blancas. A la fecha, solo embarcaciones privadas continúan brindando apoyo a familiares.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que suspendió oficialmente el operativo de búsqueda el domingo anterior, sin resultados positivos.



José Rojas, tío de la menor, señaló que vecinos y miembros de la comunidad se han sumado de manera voluntaria a los esfuerzos de búsqueda.

"Continuaremos durante algunos días más con el objetivo de encontrar el cuerpo de ella y dar tranquilidad a la familia. Agradezco el respaldo recibido por parte del Servicio Nacional de Guardacostas, Cruz Roja y vecinos", señaló Rojas.

El accidente fue reportado el martes 6 de enero a las 6:36 p. m., cuando una lancha en la que viajaba la familia conformada por tres mujeres y tres menores de edad sufrió un percance en el sector del río Esquinas. Desde entonces, Ashley Rojas no ha sido localizada.

