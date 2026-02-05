Adolescente de 16 años, mamá de bebé que murió en Upala, está hospitalizada

La adolescente de 16 años, quien era la mamá del bebé que murió en Upala, Alajuela, está hospitalizada y bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), según confirmó la institución a Teletica.com.

“La adolescente está hospitalizada y bajo nuestra protección. Por tratarse de información sensible y de un proceso en curso, el PANI se encuentra legalmente imposibilitado para brindar mayores detalles.

“Reiteramos el compromiso con la protección integral de las personas menores de edad y con la debida articulación interinstitucional, así como su respeto al ámbito de competencia de las autoridades judiciales”, indicó la institución.

Este miércoles por la mañana (10:20 a. m.), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue alertado tras un reporte que ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre el fallecimiento de un menor en la comunidad de El Gavilán de Dos Ríos.



Personal paramédico de la Cruz Roja Costarricense confirmó que el menor no presentaba signos vitales, además de que el cuerpo mostraba múltiples traumas.



Ahora, las autoridades judiciales investigan si un “pequeño golpe en la cabeza” provocó la muerte de un bebé y si en la casa donde ocurrieron los hechos, había un hombre adulto con la menor.

"Agentes judiciales se presentaron en el sitio y, tras una inspección superficial del cuerpo, observaron aparentemente un pequeño golpe en la cabeza, por lo que el bebé fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia que permita determinar la causa y la forma de muerte", indicó la Policía Judicial.

El padre del menor, de 14 años, no se encontraba presente al momento en que murió el infante.



Hasta el momento, no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación.

