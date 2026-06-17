Adolescente de 13 años recibe disparo en el estómago mientras dormía en su casa

Una adolescente de 13 años resultó herida por un impacto de bala mientras dormía en su casa ubicada en el barrio El Coyol, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado a las 10 p.m. de este martes.

"La menor se encontraba dentro de su casa, específicamente en su habitación, cuando fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego que la impactó en el abdomen", dijo la Policía Judicial.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el origen del disparo que hirió a la adolescente.

Tras el incidente, la menor fue trasladada al Hospital de Heredia, donde recibe atención médica.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y la procedencia del proyectil.

