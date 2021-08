Acusado por naufragio en río: “Lo que hice fue una reservación y ahora vivo una pesadilla”

Jeffrey Townsend, quien es uno de los acusados por el naufragio que tuvieron varios turistas estadounidenses mientras hacían rafting en el Río Naranjo, Quepos, asegura que vive una pesadilla solo por hacer una reservación.



Townsend, le alquiló una casa de playa a los extranjeros quienes llegaron al país para celebrar una despedida de soltero y realizó una llamada para el tour de rafting.

“Este proceso ha sido muy largo porque el juicio iba a durar dos semanas y ya llevamos dos meses. Yo no voy a llamar a ninguna empresa por nadie, yo lo único que hice fue una reservación que me pidieron y estoy viviendo esta pesadilla solo por hacer una llamada, la verdad no volveré a ayudar a nadie”, dijo Townsend.