Acuden a Sala IV por joven con tres fracturas que tenía días sin ser operado

La familia de Jefferson Mora Navarro acudió a la Sala Constitucional para exigir una pronta atención médica, luego de que el joven permaneciera varios días en el área de emergencias del Hospital San Juan de Dios tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta.

Jefferson, quien presenta tres fracturas, fue ingresado el lunes por la noche y desde entonces permanecía en un pasillo del hospital sin recibir la operación necesaria. La situación generó angustia en sus familiares, quienes buscaron ayuda en distintas instancias.

Este miércoles por la tarde, su padre, Wálter Mora Murcia, presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, asegurando que lo hizo no solo por su hijo, sino también por otros pacientes que podrían estar enfrentando condiciones similares.

“Yo le dije a los doctores que por qué no me lo pasaban, que ya eran muchos días de estar ahí y no me lo pasaban a hacerle la operación, y los doctores solo dijeron que eso le tocaba al INS y la gente del INS dijeron que no, que le tocaba al San Juan de Dios, y el mismo doctor del hospital me dijo que para el San Juan de Dios era mucho gasto de plata operarlo ahí, que lo tenían que mandar al INS. Vea, hay muchas personas ahí, una señora con tres días de estar en una cama de emergencias parece un taller de enderezado de carros que todos tienen su cita para entrar en pintura”, contó Wálter Mora Murcia, papá.

El Hospital San Juan de Dios reconoció tener poco personal en el área de ortopedia, lo que obliga a priorizar casos en emergencias.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) respondió mediante un mensaje de WhatsApp:

“En este caso, hemos realizado las coordinaciones necesarias debido a que el paciente no cuenta con seguro social. Por la gravedad de sus lesiones, en el INS activamos un proceso administrativo para evaluar la posibilidad de ampliar o duplicar el monto de cobertura del seguro obligatorio automotor, considerando la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el paciente y en apego a los mecanismos establecidos”.

Finalmente, tras las gestiones de la familia y la coordinación entre el hospital y el INS, Jefferson fue trasladado al Hospital del Trauma para recibir la atención médica requerida.