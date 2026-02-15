Acribillan hombre delante de amigo en Limón

La noche del sábado se registró un violento ataque con arma de fuego en Barrio Ceibón de Limón, que dejó como saldo un hombre fallecido.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió en vía pública, frente a una vivienda, donde la víctima —identificada preliminarmente como Ramírez, de 34 años— se encontraba sentado junto a un amigo. En ese momento, dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones.

Ramírez recibió varios impactos de bala y fue declarado sin signos de vida en el sitio. Su acompañante resultó ileso. En la escena se contaron al menos diez casquillos de calibre 9 mm.

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja atendió la emergencia, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Los atacantes huyeron del lugar.