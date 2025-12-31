Acribillan a un hombre dentro de un carro en Cartago

La mañana de este miércoles 31 de diciembre, un hombre fue asesinado a balazos en via pública dentro de un vehículo en el distrito de Agua Caliente, Cartago, mientras que otro resultó gravemente herido.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la alerta sobre el hecho llegó a la central a las 09:32 a.m., reportando dos personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que uno de los hombres había fallecido en la escena por los impactos de bala, mientras que el segundo fue trasladado a un centro médico por vehículo particular debido a la gravedad de sus heridas.

El caso se mantiene en investigación.