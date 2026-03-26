Acribillan a joven en vía pública en San Rafael Abajo de Desamparados

Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves en San Rafael Abajo de Desamparados, según confirmaron autoridades de emergencia y el Poder Judicial.

De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones durante la madrugada. Al salir de sus viviendas, encontraron al hombre herido sobre la vía pública, por lo que dieron aviso a la Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, al llegar al sitio, los socorristas lo declararon fallecido (ver video adjunto en la portada).

La víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala, tres en el pecho y uno en el abdomen. Por el momento, no ha sido identificada, ya que residentes del sector indicaron no reconocerlo como vecino del lugar.

El caso se encuentra en investigación para determinar tanto la identidad del fallecido como el móvil del ataque.

Según datos del Poder Judicial, hasta este miércoles se contabilizaban 164 homicidios en el país en lo que va del año, siendo San José la provincia con mayor incidencia, con 51 casos.



