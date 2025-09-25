Acribillan a hombre en plena vía pública en Parrita

Un hombre de 41 años, identificado con el apellido Azúa, murió este jueves en el sector de Playón Sur, Parrita, tras recibir varios impactos de arma de fuego.

La información fue confirmada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según detallaron, el incidente ocurrió aproximadamente a las 5:00 a.m., cuando vecinos de la zona reportaron el hallazgo del cuerpo en vía pública. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba alrededor de cinco heridas de bala (ver video adjunto de Telenoticias).

El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer la dinámica del hecho y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre posibles móviles o sospechosos.