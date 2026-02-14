Acribillan a hombre en plena calle en Puntarenas

Un hombre de 40 años fue asesinado de múltiples disparos la noche del viernes en Puntarenas.

El ataque ocurrió en El Roble, cuando la víctima estaba sobre vía pública.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto, de apellido Salguero, fue interceptado por al menos cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas, quienes, sin mediar palabra y por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones.

Los agentes judiciales contaron al menos 10 impactos de bala en el cuerpo de la víctima; la escena quedó a cargo del OIJ y el fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia e investigación.