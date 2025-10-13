Acribillan a hombre en Lomas del Río en Pavas

Un hombre de aproximadamente 30 años fue acribillado la tarde de este domingo en Lomas del Río, Pavas.



El hecho se presentó a eso de las 4:30 p. m., cuando según testigos el hombre estaba en vía pública. En ese momento, dos sujetos, a bordo de una motocicleta, se le acercaron y abrieron fuego, impactándolo en múltiples oportunidades.



El sujeto presentaba impactos en su rostro, tórax y abdomen.



Tras el ataque, la Fuerza Pública se hizo presente al lugar y luego de asegurar el sitio dejó la escena a cargo de las autoridades judiciales.



Esta tarde, además, se reportó otro homicidio, esta vez en Guararí de Heredia.

