Acribillan a hombre en La Guácima de Alajuela

Un hombre de 38 años identificado con los apellidos Ugalde Artavia murió acribillado la mañana de este martes en el sector de La Guácima de Alajuela.



Los hechos ocurrieron a eso de las 6 a.m. Según una fuente cercana a este medio, se trata de un ajuste de cuentas.



Preliminarmente, se sospecha que el sujeto actuaba ser un vendedor de gas, pero que realmente se dedicaba a ser vendedor de droga express.



La escena es custodiada por la Fuerza Pública, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersona al sitio para el levantamiento del cuerpo.



Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia, mientras el OIJ continúa las pesquisas.





