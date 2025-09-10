Sucesos
Acribillan a hombre dentro de taller en Heredia
Las autoridades buscan a los responsables del ataque.
Un hombre fue víctima de un violento ataque con arma de fuego, la tarde de este miércoles, en Barreal de Heredia.
El hecho ocurrió dentro de un taller mecánico, ubicado 200 metros al norte de la iglesia católica.
De acuerdo con reportes de la Cruz Roja, la víctima, de entre 30 y 35 años, presentaba múltiples impactos de bala y fue declarada sin vida en el lugar por los paramédicos.
La Policía Judicial se presentó en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.
Además, la Fuerza Pública montó un operativo para tratar de dar con los responsables del ataque.