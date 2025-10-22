EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Acribillan a balazos a hombre en puente Ricardo Saprissa

La víctima se encontraba dentro de un vehículo.

Por Eric Corrales 21 de octubre de 2025, 18:32 PM

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos en el puente Ricardo Saprissa en Tibás, San José, la noche de este martes. 

Al parecer, la víctima transitaba por el puente que está sobre la Ruta 32, cuando, de repente, fue interceptado por al menos dos sujetos en motocicleta. 

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que, al llegar al lugar, la víctima estaba dentro del vehículo y no presentaba signos vitales. 

El paso por el lugar se mantiene parcialmente cerrado. Se reporta un importante congestionamiento vial en la zona, por lo que se pide a los conductores buscar vías alternas. 

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas