Acribillan a balazos a hombre en puente Ricardo Saprissa

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos en el puente Ricardo Saprissa en Tibás, San José, la noche de este martes.

Al parecer, la víctima transitaba por el puente que está sobre la Ruta 32, cuando, de repente, fue interceptado por al menos dos sujetos en motocicleta.

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que, al llegar al lugar, la víctima estaba dentro del vehículo y no presentaba signos vitales.

El paso por el lugar se mantiene parcialmente cerrado. Se reporta un importante congestionamiento vial en la zona, por lo que se pide a los conductores buscar vías alternas.