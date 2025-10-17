Acribillan a balazos a hombre en Desamparados

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado de varios disparos la madrugada de este viernes en San Juan de Dios de Desamparados.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:17 a. m., cerca de la plaza de deportes de la comunidad. Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, al llegar a la escena los socorristas encontraron al joven con impactos de bala en la cabeza, el tórax y una de sus extremidades superiores.

La víctima fue declarada sin vida en el lugar. A esta hora, oficiales de la Fuerza Pública mantienen la zona acordonada a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de recolectar las evidencias necesarias para esclarecer el caso e identificar a la persona fallecida.

El sitio del crimen se ubica en una zona residencial cercana al río que atraviesa la comunidad, lo que ha generado alarma entre los vecinos.

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en las últimas horas en el país. A las 10:37 p. m. del jueves, en San Antonio del Tejar de Alajuela, un hombre de 31 años fue herido de bala en el tórax, brazos y piernas, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael.

Asimismo, en Cartago, otro hombre de 33 años resultó herido con arma blanca en el tórax en el barrio Carmen Lyra de Turrialba. También fue trasladado en estado crítico al Hospital William Allen.

Las autoridades judiciales se mantienen en el sitio realizando las primeras diligencias para tratar de identificar a la víctima y dar con los responsables del crimen.